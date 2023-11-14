Отец Кузяева ответил Аршавину, раскритиковавшему переход игрока в «Гавр»

Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал переход Далера в «Гавр»
Адьям Кузяев, отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяев, ответил на критику Андрея Аршавина.
«Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры», – приводит слова Адьяма Sport24.
Кузяев в текущем сезоне провел 12 матчей за французский «Гавр». В составе команды ему удалось забить два гола. Перешел в новый клуб он летом.
После 12 сыгранных туров «Гавр» идет на седьмом месте в местном чемпионате. Далер на протяжении нескольких сезонов хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате.