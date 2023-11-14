Отец Кузяева ответил Аршавину, раскритиковавшему переход игрока в «Гавр»

«Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры», – приводит слова Адьяма Sport24.