Экс-тренер «Зенита» призвал футболистов отказаться от российского гражданства

«Считаю, что русские футболисты должны отказаться от российского гражданства, если хотят прогрессировать. Это их единственная возможность расти — им стоит сменить гражданство. В нынешнее время в Европе никто не будет подписывать футболиста с российским паспортом», — заявил Петржела.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин , а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук .

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.