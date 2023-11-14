Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Во время игры Дзюба «напихал» Пиняеву за несколько неудачных действий подряд, на что молодой футболист ответил Артёму что-то из разряда: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, в результате чего завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локо», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Согласно сведениям источника, о конфликте футболистов узнал гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко. Функционер пригласил на частный разговор Михаила Галактионова и накричал на него из-за сложившейся ситуации. Претензия состояла в том, что Галактионов якобы «потерял раздевалку из-за Дзюбы» и зря ставит Артёма в состав. В ответ тренер напомнил о результативных действиях Дзюбы.