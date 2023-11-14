Смородская обвинила Галактионова в драке Дзюбы и Пиняева

«Виноват Галактионов, умные тренеры такие случаи сглаживают» — Смородская о драке Дзюбы и Пиняеева
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в драке между футболистами «красно зеленых» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым виноват главный тренер Михаил Галактионов, а генеральный директор Владимир Леонченко не пользуется авторитетом в клубе.
Ранее в Telegram канале журналиста Ивана Карпова появилась информация о том, что форвард Дзюба после матча 14 го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (1:1) устроил потасовку с хавбеком Пиняевым в раздевалке. Представитель нападающего Леонид Гольдман в комментарии «Матч ТВ» назвал сообщения слухами и попыткой накалить атмосферу в футбольном клубе. По его мнению, никакой потасовки между игроками, учитывая их антропометрические данные, быть не может.
— Думаю, что журналисты ничего про это не знают. Знать могут только футболисты. Я, конечно, тоже ничего не знаю. Ну, плохо это все очень, конечно.
— Кто здесь виноват?
— Тренер.
— Владимир Леонченко, говорят, как раз предъявлял претензии по этому поводу Галактионову.
— Леонченко — никто! Его никто не уважает ни в команде, ни за ее пределами. У него нечего спрашивать. Поскольку у него нет авторитета, то остался один тренер, у которого есть авторитет. Дело в том, что такие стычки бывают. Футболисты — люди молодые, горячие, адреналин кругом. Такие случаи бывают, но их сглаживают умные тренеры.
— Но Пиняев очень молод, а Дзюба — уже взрослый человек.
— И что? Что там могло случиться? Пиняев, видимо, выразил недовольство, мол, что ты не забиваешь, а Дзюба возмутился. Но на самом деле это все гадание на кофейной гуще, — сказала Смородская «Матч ТВ».