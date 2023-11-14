Головин проиграл Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока октября в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин уступил форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе в номинации на звание лучшего игрока чемпионата Франции по итогам октября. На награду также претендовал полузащитник парижан Уоррен Заир-Эмери.

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В октябре россиянин принял участие в трёх матчах французской Лиги 1, в которых забил два гола. На счету Мбаппе три гола и одна результативная передача в трёх матчах. 17-летний Заир-Эмери в трёх играх забил один гол и отдал один ассист.