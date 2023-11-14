УЕФА планирует пригласить саудовский «Аль‑Наср» для участия в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность пригласить саудовский «Аль Наср» для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает журналист Али Аль Харби в соцсетях.

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По информации источника, руководство УЕФА заинтересовано в приглашении «Аль Насра» в связи с высокой популярностью клуба, где играет португальский форвард Криштиану Роналду.

В августе в СМИ появилась информация, что в Федерации футбола Саудовской Аравии планировали обратиться в УЕФА с просьбой получить специальное приглашение для участия в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25.