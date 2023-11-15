Алекс Сонг объявил о завершении карьеры

Когда я переехал во Францию и играл за «Бастию», я думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось через «Арсенал» и «Барселону», два из величайших клубов мира. Много людей помогали мне на этом пути: жена, дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои партнеры по командам, которым я буду всегда благодарен.