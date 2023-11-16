Кардашьян заявила, что, увидев Холланда, почувствовала себя неудачницей

«Когда я была в Италии, увидела Эрлинга Холанда. Я чертовски испугалась, потому что знаю, что мой сын его большой фанат. Почувствовала себя неудачницей, когда позвонила сыну с мероприятия и сказала: «Дорогой, ты никогда не догадаешься, с кем я столкнулась!» — сказала Кардашьян.