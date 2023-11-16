«Матч» запускает новое ток-шоу о футболе!

— «Центральный Круг» — это футбольное ток-шоу, которое запускается на тематическом канале «Матч Премьер». Ранее на канале этот жанр отсутствовал вообще: у нас была мощная аналитика, интересные репортажные и портретные передачи, но ток-шоу отсутствовало, и мы решили, что настало время занять эту нишу. «Центральный круг» — это живой интересный актуальный яркий разговор о футболе компетентных собеседников: людей, которые любят футбол, которые смотрят футбол, которые к футболу неравнодушны. Все они вполне могут быть гостями нашей студии. Это не обязательно какие-то футбольные гики или лютые специалисты: мы открыты к самому широкому кругу гостей. Говорить будем не только в футболе российском, но в футболе вообще — о том, что случилось, о том, что должно будет случиться. К нам присоединится Мария Орзул в качестве соведущей, а основных ведущих будет несколько — мы не будем зацикливаться на какой-то одной кандидатуре для того, чтобы представить максимальный разброс мнений, впечатлений и харизм, — сказал директор департамента футбола Сергей Акулинин.