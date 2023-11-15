Назван лидер первого круга РПЛ по общей дистанции

Футболист «Ростова» Данил Глебов – лидер первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по общей дистанции. Он преодолел 183,84 км за 15 матчей и с отрывом занимает первое место в чемпионате. Соответствующий рейтинг опубликовал телеграм-канал «РУСТАТ».

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На втором месте расположился Андрей Егорычев из «Урала» — 170,28 км. Замыкает тройку лидеров Дмитрий Кабутов из «Рубина» — 166,83 км.

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