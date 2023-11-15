Константин Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца»

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере. О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи. Они не менялись, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Ждём болельщиков на двух последних в 2023-м году домашних матчах. Нашей команде нужна ваша поддержка!» — приводит слова Кравченко официальный сайт «Черноморца».