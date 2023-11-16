Семак подвел итоги выступления «Зенита» в первом круге РПЛ

«В первом круге мы выступили не ниже уровня, который задали в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось. Не все получается так, как мы хотим. Ни один матч не давался нам легко. Все оставшиеся игры – сложные. Постараемся по максимуму набрать очков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.