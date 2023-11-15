Арнольд покинул пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» после 16 лет в клубе
Ричард Арнольд покинул пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
На временной основе занимать должность будет главный юридический советник «МЮ» Патрик Стюарт, Арнольд продолжит оказывать ему поддержку до конца декабря. Впоследствии клуб будет искать нового исполнительного директора.
— Несмотря на взлеты и падения, неизменной остается преданность наших сотрудников и поклонников. Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность делу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем, — сказал Арнольд, который работал в клубе на протяжении 16 лет.
Ранее СМИ сообщали, что британский предприниматель Джим Рэтклифф в ноябре может официально стать совладельцем «Манчестер Юнайтед», выкупив 25% акций клуба.
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 21 очко.