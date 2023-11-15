Арнольд покинул пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед»

— Несмотря на взлеты и падения, неизменной остается преданность наших сотрудников и поклонников. Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность делу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем, — сказал Арнольд, который работал в клубе на протяжении 16 лет.