Арнольд покинул пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» после 16 лет в клубе

Ричард Арнольд покинул пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Арнольд покинул пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед»
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На временной основе занимать должность будет главный юридический советник «МЮ» Патрик Стюарт, Арнольд продолжит оказывать ему поддержку до конца декабря. Впоследствии клуб будет искать нового исполнительного директора.

— Несмотря на взлеты и падения, неизменной остается преданность наших сотрудников и поклонников. Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность делу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем, — сказал Арнольд, который работал в клубе на протяжении 16 лет.

Ранее СМИ сообщали, что британский предприниматель Джим Рэтклифф в ноябре может официально стать совладельцем «Манчестер Юнайтед», выкупив 25% акций клуба.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 21 очко.