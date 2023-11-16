Первый контракт голкипера Игоря Акинфеева с ЦСКА предусматривал зарплату в 8 600 рублей в месяц. Об этом рассказал гендиректор футбольного клуба Роман Бабаев.

По словам Бабаева, Акинфеев пришел к нему "подростком" и "очень стеснялся".

"Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц", - сказал Бабаев, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

В составе "армейцев" Игорь Акинфеев провел 751 матч, за взрослую команду играет с 2003 года.