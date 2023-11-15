Мудрика и других украинских футболистов внесли в список уклонистов

Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик и другие игроки сборной Украины внесены в список уклонистов, сообщает Министерство спорта и молодёжи Украины.

Всего в опубликованном списке находятся 304 спортсмена, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.