Второй за неделю экс-игрок сборной Зимбабве умер из-за остановки сердца

Бывший вратарь сборной Зимбабве по футболу 32-летний Джордж Чигова умер из-за остановки сердца. Этот случай стал уже вторым за неделю. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что бывший вратарь потерял сознание у себя дома, после чего скончался. При этом Чигова уже переносил остановку сердца в прошлом — в июне 2023 года проблемы со здоровьем застали спортсмена прямо во время тренировки с клубом «СуперСпорт Юнайтед» из ЮАР.

За свою спортивную карьеру Чигова сыграл в 32 играх за национальную сборную Зимбабве, в составе которой занял четвёртое место на чемпионате африканских наций 2014 года. Кроме того, Чигова дважды побеждал в Кубке КОСАФА среди команд Южной Африки.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям как в Южной Африке, так и в Зимбабве в это трудное и очень печальное время. Пусть его душа покоится с миром», — подтвердили смерть спортсмена представители клуба.

Отметим, что это уже второй подобный случай за неделю — 10 ноября также из-за проблем с сердцем умер 59-летний Рахман Гумбо, игравший за сборную Зимбабве в начале 1990-х.