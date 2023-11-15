Игрок "Челси" и еще 303 спортсмена внесены в список уклонистов на Украине

304 украинских спортсмена, среди которых футболисты сборной страны, внесены в список уклонистов, поскольку не вернулись на родину после сборов и соревнований.

Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и молодежи Украины. В перечень уклонистов внесены футболисты сборной страны Михаил Мудрик, за переход которого "Челси" заплатил "Шахтеру" 70 миллионов евро.

Также в список попали выступающие в испанской "Жироне" Артем Довбик и Виктор Цыганков, игрок английского "Борнмута" Илья Забарный и выступающий в португальской "Бенфике" Анатолий Трубин.

Оказался в числе уклонистов и решивший переехать в Россию 19-летний экс-игрок "Шахтера" Александр Роспутько.