Игрок «Милана» не будет дисквалифицирован из-за ставок

Крайний защитник «Милана» Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальной игры на ставках. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на печатное издание La gazzetta dello sport.

По информации источника, 32-летний футболист на допросе в прокуратуре Турина заверил, что никогда не делал ставок на футбол, но при этом ставил деньги на другие игры, включая рулетку. С точки зрения уголовного права Флоренци грозит штраф за ставки на нелегальных сайтах, но спортивная дисквалификация ему не грозит.