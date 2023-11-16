Футболист «Зенита» сравнил зарплаты в чемпионатах России и Франции

«Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился», — объяснил он.



Ранее Мостовой рассказал, что не уехал в чемпионат Франции, так как у клуба не было возможности выкупить его. «Клуб знает, что есть мечта [играть в Европе]», — добавил футболист.