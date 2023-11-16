Экс‑игрок «Торпедо» назвал идеального кандидата на должность главного тренера

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев считает, что Константин Зырянов сможет добиться успеха, если будет назначен главным тренером московского футбольного клуба.

© ФК "Торпедо"

В среду Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского «Черноморца».

— Буду только приветствовать, если в «Торпедо» появится тренер, который многое отдал этой команде как игрок, сделал там себе имя. Причем, в тренерском штабе у Зырянова — Дмитрий Вязьмикин, знаменитый торпедовский бомбардир.

— Неудача Зырянова в «Черноморце» с чем может быть связана?

— Там много объективных причин. Во первых, не самый сильный состав. И если первые игры они прошли на каком то эмоциональном всплеске, то на длинной дистанции становится тяжело. Особенно в этой непростой лиге, когда остальные команды начинают показывать неплохой футбол, а у тебя — короткая скамейка… Трудно в такой ситуации противостоять и добиваться результата.

— Но «Торпедо» тоже играет сейчас в этой «непростой лиге». Там у Зырянова может быть как то по другому?

— У «Торпедо» немного другой расклад, там собраны мастеровитые футболисты. И в причинах нынешних неудач команды разбираться нужно очень долго. Возможно, с игроков надо больше требовать.

— «Черно белые» на прошлой неделе утвердили главным тренером молодого Артема Горлова. Вас такое решение не удивило?

— Удивило, конечно, но руководству виднее, они там вместе находится. Но, как мы видим, после смены испанского специалиста Жозепа Клотета на Горлова ничего положительного не произошло. Я смотрел последние пару матчей «Торпедо» — попахивает «безнадегой». Хотя, повторюсь, игроки вроде бы все собраны играющие для Первой лиги, много опытных, кто прошел РПЛ.

— Зырянов мог бы встряхнуть ситуацию эмоционально?

— Торпедовские традиции должны поддерживаться. И я думаю, Константин Зырянов — идеальный кандидат на должность главного тренера, — сказал Кормильцев «РБ Спорт».