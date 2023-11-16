Экс‑игрок «Торпедо» назвал идеального кандидата на должность главного тренера

Экс‑полузащитник «Торпедо» назвал Зырянова идеальным кандидатом на должность главного тренера клуба
Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев считает, что Константин Зырянов сможет добиться успеха, если будет назначен главным тренером московского футбольного клуба.
В среду Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского «Черноморца».
— Буду только приветствовать, если в «Торпедо» появится тренер, который многое отдал этой команде как игрок, сделал там себе имя. Причем, в тренерском штабе у Зырянова — Дмитрий Вязьмикин, знаменитый торпедовский бомбардир.
— Неудача Зырянова в «Черноморце» с чем может быть связана?
— Там много объективных причин. Во первых, не самый сильный состав. И если первые игры они прошли на каком то эмоциональном всплеске, то на длинной дистанции становится тяжело. Особенно в этой непростой лиге, когда остальные команды начинают показывать неплохой футбол, а у тебя — короткая скамейка… Трудно в такой ситуации противостоять и добиваться результата.
— Но «Торпедо» тоже играет сейчас в этой «непростой лиге». Там у Зырянова может быть как то по другому?
— У «Торпедо» немного другой расклад, там собраны мастеровитые футболисты. И в причинах нынешних неудач команды разбираться нужно очень долго. Возможно, с игроков надо больше требовать.
— «Черно белые» на прошлой неделе утвердили главным тренером молодого Артема Горлова. Вас такое решение не удивило?
— Удивило, конечно, но руководству виднее, они там вместе находится. Но, как мы видим, после смены испанского специалиста Жозепа Клотета на Горлова ничего положительного не произошло. Я смотрел последние пару матчей «Торпедо» — попахивает «безнадегой». Хотя, повторюсь, игроки вроде бы все собраны играющие для Первой лиги, много опытных, кто прошел РПЛ.
— Зырянов мог бы встряхнуть ситуацию эмоционально?
— Торпедовские традиции должны поддерживаться. И я думаю, Константин Зырянов — идеальный кандидат на должность главного тренера, — сказал Кормильцев «РБ Спорт».
«Торпедо» с 23 очками занимает 10 е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги.