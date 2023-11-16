Головина назвали игроком сборной России, на которого смотрят «снизу вверх»

«Головин за счет работоспособности, за счет того, что может прикрыть любого партнера в атаке и обороне, достоин капитанской повязки.



Мне кажется, у Саши все в порядке с лидерскими качествами, он спокоен. Он играет против Килиана Мбаппе, тренируется с партнерами очень высокого уровня. Ты приезжаешь в сборную, на тебя смотрят чуть чуть снизу вверх, значит, хотят быть на этом месте. К нему тянутся, а тянутся к лидеру», — сказал Нагучев.