Экс-защитник «Локомотива» назвал Семина "модником"

Родолфо назвал бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина модником.

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— Меня поражало, как Юрий Палыч в принципе умел с помощью подсказок менять игру. Он мастерски все просчитывал. Когда что-то шло не так, Семин говорил: «Ты — сюда, ты — туда». И все получалось!

Плюс в любую погоду он был на тренировках, даже в дождь и в снег.

— В фирменном «петушке»?