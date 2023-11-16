Чемпиона Европы по футболу заподозрили в нелегальных ставках

Чемпиона Европы по футболу Алессандро Флоренци заподозрили в нелегальной игре на ставках. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

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По информации источника, в отношении защитника «Милана» и сборной Италии начато расследование.

Как сообщает AGI, прокуратура Турина внесла Флоренци в реестр в качестве подозреваемого. 32-летнему игроку грозит дисквалификация.