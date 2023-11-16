Милош Красич поделился ожиданиями от матча легенд ЦСКА и «Локомотива»

«Приеду на матч легенд ЦСКА и «Локомотива» в Москву. Конечно, всегда возвращаешься в Москву с сильными хорошими эмоциями. А сейчас, когда знаю, что буду играть в таком матче, эмоции ещё круче! Раньше просто ездил в Москву с женой, семьёй, но сейчас эмоций ещё больше. Будет очень хороший матч, увижу старых друзей. Многих давно не видел — пообщаемся. Хорошо, что будет эта игра — мы очень рады и счастливы. Спасибо РФС за организацию», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.