«Фламенго» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо

Футболист «Зенита» Клаудиньо интересен «Фламенго». Представители бразильского клуба уже связались с сине-бело-голубыми для обсуждения потенциальной сделки, информирует Esportes R7.

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Согласно сведениям источника, чтобы снизить ценник Клаудиньо, «Фламенго» предложит «Зениту» процент от последующей продажи игрока.

Напомним, ранее помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра сообщил, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно. Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. К сине-бело-голубым полузащитник присоединился из «Ред Булл Брагантино».