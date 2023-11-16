Экс-тренер «Динамо» Шварц станет наставником «Нью-Йорк Ред Буллз»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время может стать тренером клуба из МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщает Bild.

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По информации источника, немецкий специалист уже достиг принципиальной договорённости с руководством американского клуба. Спортивный директор «Нью-Йорк Ред Буллз» на днях сообщил, что клуб не станет продлевать контракт с главным тренером Троем Лесейном после того, как команда уступила «Цинциннати» (0:3, 1:1) в первом раунде плей-офф МЛС.