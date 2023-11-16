Личка высказался в преддверии матча «Динамо» с 2DROTS

«Матч будет по нормальным правилам. У нас в сборную уехали латиноамериканцы, Даса и игроки U21. Нам помогут игроки из дубля. Все остальные игроки будут в основном составе и будут играть. Тюкавин, Фомин, Фернандес, Бителло — будут играть. Игровая практика всегда даёт больше, чем тренировка. Игорь Лещук отдохнёт, а Шунин будет играть. У меня было предложение от Осинькина, чтобы сыграть товарищеский матч. Но я отказался, так как были договорённости с 2DROTS», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.