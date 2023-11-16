Стали известны арбитры на ретроматч «Локомотив» — ЦСКА

Также помогать 58-летнему россиянину будут боковые судьи Антон Кобзев и Ринат Деушев . Резервным арбитром будет Роман Чернов .

Матч начнётся в 19:30, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев, откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».