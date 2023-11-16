Товарищеский матч между Россией и Кубой обслужит бригада арбитров из Беларуси

«Товарищеский матч между национальными командами России и Кубы обслужит бригада арбитров из Беларуси. Главным арбитром встречи назначен Алексей Кульбаков. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Дмитрий Жук и Олег Маслянка. Резервный арбитр – Рафаэль Шафеев», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.