Португалия обыграла Лихтенштейн в отборе на Евро благодаря голу Роналду

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил уникальный рекорд на уровне национальных сборных по количеству забитых мячей. Форвард оформил гол в девятом туре квалификационного раунда чемпионата Европы - 2024, в котором Португалия обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0.
Для Роналду этот гол стал десятым за национальную сборную в возрасте 38 лет. До него никто не мог установить подобное достижение. Также Роналду обновил свой же рекорд по количеству голов за национальные команды. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) – на 22. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".
Всего в 2023 году на его счету 46 голов во всех турнирах на уровне и клуба, и сборной. Выше него располагаются только норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (48 голов) и английский нападающий "Баварии" Гарри Кейн (47 мячей).