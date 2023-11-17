Португалия обыграла Лихтенштейн в отборе на Евро благодаря голу Роналду

Для Роналду этот гол стал десятым за национальную сборную в возрасте 38 лет. До него никто не мог установить подобное достижение. Также Роналду обновил свой же рекорд по количеству голов за национальные команды. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) – на 22. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".