Аргентина проиграла Уругваю в матче отбора на чемпионат мира - 2026

По ходу встречи между футболистами началась стычка, в ходе которой Месси сначала толкнул уругвайского защитника, а после схватил его за шею. При этом аргентинский футболист за произошедший эпизод наказан не был. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0. Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив 12 очков.

Команда выиграла четыре матча из пяти. Уругвай после этой победы имеет в активе десять баллов и идет вторым. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ" на правах свободного агента и в скором времени получил капитанскую повязку. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. 30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча". Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.