Карраскаль впервые раскрыл причины ухода из ЦСКА в «Динамо»

«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом (Мединой. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому мы и приняли решение уйти.



Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем! Они понимали, что я недоволен своим положением в команде, и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», — рассказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.