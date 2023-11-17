В РФС рассказали, почему Фернандеш и Игнашевич пропустят ретроматч

«Мануэл прислал сообщение, что по личному форс мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой (с «Балтикой». — Прим. «Чемпионата»), идёт тренировочный процесс», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».

Матч состоится в воскресенье 19 ноября. Игра начнётся в 19:30, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев, откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».