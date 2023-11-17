Игроков клубов РПЛ похвалили за вклад в успехи сборной Армении

«С приходом Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна сборная преобразилась. Их появление очень повлияло на команду. Рад, что ребята согласились выступать за сборную Армении. Были встречи с Наиром, когда он перешел в «Локомотив», где пару раз общались на тему перехода в сборную Армении. Надеюсь, Сперцян и Севикян не пожалели выступать за Армению. Верю, что в какой-то период сборная Армении станет еще сильнее», — сказал Оганесян.