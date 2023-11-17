Портнягин назвал «Спартак» одним из самых неэффективных клубов РПЛ

— Я как раз вчера смотрел финансовый отчет «Спартака» за 2021 год. И с точки зрения соотношения расходов и места в турнирной таблице это одна из самых неэффективных команд в чемпионате. Думаю, «Спартак» по делу сейчас так низко, — сказал Портнягин в эфире программы «Центральный круг» на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.