Молодежка «Зенита» разгромила «Гуйчжоу Юнайтед» из Китая

Сегодня, 17 ноября, прошёл товарищеский матч между молодёжной командой «Зенита» и китайским «Гуйчжоу Юнайтед». Игра прошла в Китае. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по московскому времени. Молодёжка «Зенита» разгромила «Гуйчжоу Юнайтед» со счётом 7:1.

В первом тайме, на 18-й минуте, Константин Воинков открыл счёт в матче, выведя «Зенит» вперёд. Вскоре, на 20-й минуте, Чжунлю сравнял счёт. Однако уже на 30-й минуте Данила Козлов вновь вывел сине-бело-голубых вперёд, а на 33-й минуте он же оформил дубль, удвоив преимущество «Зенита». На 37-й минуте Станислав Лапинский забил четвёртый мяч сине-бело-голубых, а на 39-й минуте Савелий Никифоров довёл преимущество «Зенита» до пяти мячей. Во втором тайме, на 62-й минуте, Максим Халилов забил очередной мяч санкт-петербургской команды, а в самой концовке, на 88-й минуте, Александр Широков поразил ворота китайской команды, установив окончательный счёт — 7:1, разгромная победа «Зенита».