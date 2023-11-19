FourFourTwo представил рейтинг лучших нападающих 1990-х годов

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших нападающих 1990-х годов. Первое место занял нападающий сборной Бразилии, «Барселоны» и «Интера» Роналдо. На втором месте расположился форвард сборной Италии и «Ювентуса» Роберто Баджо. Тройку лидеров замкнул лидер сборной Аргентины и «Фиорентины» Габриэль Батистута.