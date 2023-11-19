Газзаев рассказал, что ему предлагали возглавить сборную России до назначения Черчесова
Российский тренер Валерий Газзаев рассказал, как бывший президент РФС Виталий Мутко предлагал ему возглавить сборную России перед домашним чемпионатом мира 2018 года.
«Предлагали в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался. По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить её к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача — стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».