Россия и Индонезия обсудили возможность организации товарищеских матчей сборных

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в России Хосе Таваресом. В ходе встречи также обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

© Чемпионат.com

Кроме того, Александр Дюков рассказал о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе». Данный опыт может помочь индонезийцам в организации подобных проектов у себя на родине. Результатом встречи стало подтверждение намерения о сотрудничестве в области футбола между двумя странами.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина 20 ноября сыграет на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубы.