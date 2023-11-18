«Зенит» проиграл азербайджанскому клубу в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» проиграл азербайджанскому клубу «Нефтчи» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Дублем в составе победителей отметился экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов. Единственный гол петербуржцев на счету Эдуардо Кейроса.

Ранее 18 ноября в товарищеском матче встретились столичное «Динамо» и медийный клуб 2DROTS. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.