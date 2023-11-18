Лев Яшин возглавил топ-10 вратарей всех времён по версии ChatGPT

Легендарный экс-голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времен по версии ChatGPT. На второй строчке расположился Дино Дзофф, поигравший за «Ювентус» и сборную Италии. Третья позиция досталась чемпиону мира 1966 года Гордону Бэнксу. Рейтинг из 10 лучших голкиперов опубликовал Mirror.

Лев Яшин возглавил топ-10 вратарей всех времён по версии ChatGPT
© Чемпионат.com

Топ-10 вратарей всех времён по версии ChatGPT:

  1. Лев Яшин (СССР);
  2. Дино Дзофф (Италия);
  3. Гордон Бэнкс (Англия);
  4. Джанлуиджи Буффон (Италия);
  5. Оливер Кан (Германия);
  6. Петер Шмейхель (Дания);
  7. Мануэль Нойер (Германия);
  8. Икер Касильяс (Испания);
  9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды);
  10. Зепп Майер (Германия).

Ранее стал известен топ-10 самых дорогих футбольных лиг в мире по версии интернет-портала Transfermarkt.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости