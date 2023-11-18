Лев Яшин возглавил топ-10 вратарей всех времён по версии ChatGPT

Легендарный экс-голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времен по версии ChatGPT. На второй строчке расположился Дино Дзофф, поигравший за «Ювентус» и сборную Италии. Третья позиция досталась чемпиону мира 1966 года Гордону Бэнксу. Рейтинг из 10 лучших голкиперов опубликовал Mirror.