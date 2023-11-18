Лев Яшин возглавил топ-10 вратарей всех времён по версии ChatGPT
Легендарный экс-голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времен по версии ChatGPT. На второй строчке расположился Дино Дзофф, поигравший за «Ювентус» и сборную Италии. Третья позиция досталась чемпиону мира 1966 года Гордону Бэнксу. Рейтинг из 10 лучших голкиперов опубликовал Mirror.
Топ-10 вратарей всех времён по версии ChatGPT:
- Лев Яшин (СССР);
- Дино Дзофф (Италия);
- Гордон Бэнкс (Англия);
- Джанлуиджи Буффон (Италия);
- Оливер Кан (Германия);
- Петер Шмейхель (Дания);
- Мануэль Нойер (Германия);
- Икер Касильяс (Испания);
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды);
- Зепп Майер (Германия).
Ранее стал известен топ-10 самых дорогих футбольных лиг в мире по версии интернет-портала Transfermarkt.
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