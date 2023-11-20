Ребров заявил, что сборная Украины играет не для Зеленского

«Разговаривал ли перед матчем с Зеленским? Пока нет. Думаю, у него сейчас более важные вопросы. Он пожелал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю.



Зеленский очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы. Понимаем это. И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые нас поддерживают», — заявил тренер.