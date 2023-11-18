Капитан 2DROTS Скляр: у нас есть игроки, которые соответствуют уровню игры в ФНЛ

«2DROTS соответствуют уровню Первой лиги? Надо понимать, что МФЛ (Медиалига. — Прим. «Чемпионата») и ФНЛ — это кардинально разные турниры. МФЛ — это быстрый турнир, где ты на эмоциях можешь вывезти шесть-восемь матчей и стать чемпионом. ФНЛ — это то место, где много матчей, перелётов, переездов, уровень выше в разы. У нас есть игроки, которые соответствуют уровню игры в ФНЛ, если в нашу команду добавить игроков семь-восемь, то вполне можно конкурировать, думаю, с второй восьмёркой лиги», — приводит слова Скляра «РБ Спорт».