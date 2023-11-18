Сменился лидер Первой лиги

Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" и завершилась волевой победой команды под руководством Курбана Бердыева со счетом 3:1.

После этой победы динамовцы набрали 37 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Тюменский клуб с активом 35 очков располагается на второй позиции. Следом за ними находится тольяттинский "Акрон", который после 19 туров набрал 34 очка. Четвертую позицию занимают подмосковные "Химки" - у команды Андрея Талалаева 32 очка и одна игра в запасе.