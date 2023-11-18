Автогол мужа ведущей «Матч ТВ» лишил Армению надежды на выход на Евро-2024

В матче седьмого тура группы D отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Армении на своем поле сыграла вничью с национальной командой Уэльса.

Встреча прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в матче на пятой минуте усилиями 31-летнего полузащитника "Аль-Фата" Лукаса Зеларяна. На второй добавленной к основному времени первого тайма после прострела 28-летнего защитника "Бернли" Коннора Робертса в свои ворота мяч срезал защитник "Локомотива" Наир Тикнизян.

После этой игры команда под руководством заслуженного тренера Украины Александра Петракова набрала восемь очков и сохранила за собой четвертое место в турнирной таблице. Уэльс набрал 11 очков и поднялся на вторую позицию, опередив сборную Хорватии.