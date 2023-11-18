Медиакоманда 2Drots уступила в товарищеском матче «Динамо»

Чемпионы Московского Кубка Селебрити - 2023 2Drots в товарищеском матче уступили столичному "Динамо".

Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в присутствии 22 244 зрителей и завершилась победой команды под руководством Марцела Лички с минимальным счетом 2:1.

Счет в матче на 24-й минуте открыл защитник бело-голубых Роберто Фернандес. На 45-й минуте Станислав Манаев с передачи Годфреда Гаучо сравнял счет, а на 59-й минуте игры окончательный счет дальним обводящим установил Леон Зайдензаль.

Первые восемь минут на поле провели главные тренеры команд - Дмитрий Кузнецов (2Drots) и Марцел Личка ("Динамо"). На 43-й минуте поединка в составе "Динамо" на поле появился Герман Попков - основатель футбольного клуба "Амкал".