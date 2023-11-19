В Чехии разгорелся крупный спортивный скандал. Сразу три футболиста национальной сборной покинули команду из-за нарушения дисциплины. За 48 часов до решающего матча за выход на Чемпионат Европы, они отправились в клуб и провели там всю ночь, распивая спиртное. Об этом сообщает iSport.

Сборная Чехии прибыла из Варшавы (где сыграла с Польшей вничью 1:1) в Оломоуц в субботу. Игроки были в хорошем настроении. Они остановились в отеле NH рядом со стадионом Андрова, а затем провели день в соседнем спортивном центре «Омега».

Футболисты раздавали болельщикам автографы, улыбались, играли в настольный теннис и делали селфи-фото. Вечером Владимир Коуфаль, Ян Кухта и Якуб Брабец уехали на дискотеку в Оломоуц. В клубе Belmondo они гуляли до утра, и попали в поле зрения узнавших их болельщиков.

«Когда фанаты захотели сфотографироваться и повеселиться с ними в переполненном ресторане, им это не очень понравилось, потому что они распивали спиртные напитки», — пишет издание.

Тем не менее, фото спортсменов появилось в соцсетях. Разгорелся скандал, поскольку инцидент произошел менее чем за 48 часов до решающего матча Чехии с Молдавией за выход на чемпионат Европы.

В воскресенье, по решению руководства сборной, проштрафившаяся троица покинула команду. Она не примет участие в матче с молдаванами.

«Они фундаментально нарушили внутренние правила», — заявили спортивные функционеры.

Чешская спортивная пресса негодующе пишет, что игроки «должны были восстановиться, накопить энергию и подготовиться к финальной битве», но вместо этого решили погулять и выпить алкогольные напитки.