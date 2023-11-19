Футболисты "Локомотива" обыграли ЦСКА в ретро-матче

Игра была приурочена к 21-летней годовщине "золотого" матча между этими командами. "Локомотив" 21 ноября 2002 года одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России. Единственный гол тогда также забил Лоськов.

Матч является частью проекта "Лига легенд", который организует Российский футбольный союз (РФС). В 2023 году РФС реализовал три игры в рамках этого проекта: 1 мая бывшие футболисты "Спартака" победили команду легенд волгоградского "Ротора" и московского "Динамо" со счетом 2:0, игру посвятили 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы и 100-летию волгоградского общества "Динамо". 15 июня бывшие футболисты сборной России сыграли вничью с "Зенитом" со счетом 1:1, игра была посвящена 15-летию победы "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА и бронзе сборной России на чемпионате Европы 2008 года. 9 сентября команда бывших футболистов "Спартака" со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, который был посвящен памяти шестикратного чемпиона России в составе красно-белых Ильи Цымбаларя.