Мостовой: нога Головина дороже, чем вся сборная Кубы

«Если игроки сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Национальная команда России должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем к ним уважении.



У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их команда. Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», — заявил экс-футболист.