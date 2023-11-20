Футболисты сборной Кубы прилетели на матч с Россией без нужных бутс

«Сложности при приезде в Россию? Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь.



Купили нужные бутсы в Волгограде. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — заявил Диас.